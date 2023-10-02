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غياب غير مبرر لوزير الاتصال الحكومي الجديد

منذ ساعة واحدة
غياب غير مبرر لوزير الاتصال الحكومي الجديد

وطنا اليوم:ثارت تساؤلات مبكرة وسط الاعلاميين الاردنيين عن اسباب الغياب غير المبرر لوزير الاتصال الجديد و الناطق الرسمي الجديد باسم الحكومة الوزير مهند مبيضين عن الأضواء والمسرح خصوصا في ظل لهفة الرأي العام لترقب الاداء والخطاب الاعلامي الجديد للحكومة الاردنية بعد التعديل الوزاري الاخير.
وتم اقرار تعديل وزاري يوم الثلاثاء الماضي استبدل بموجبه وزير الاتصال الاسبق الوزير فيصل الشبول بالوزير الجديد وهو الباحث الاكاديمي الدكتور مهند المبيضين.
و رغم مرور ثلاثة ايام عمل رسمي مع نهاية الاسبوع و بداية الاسبوع الجديد الا ان الناطق الرسمي الجديد باسم الحكومة لم يظهر عبر وسائل الاعلام المحلية للجمهور.
ولم يقدم نفسه بصفته وزيرا في الحكومة يتحدث بالشأن العام او يعرض خطة وزارة الاتصال او اولويات المرحلة ما بعد التعديل الوزاري مما شكل سؤالا اثير حتى في بعض الاوساط والمجالس السياسية فيما تشير اوساط مقربة من المبيضين الى ان المانع ليس سياسيا بل اعتبارات خاصة وان الوزير الجديد سيبدأ بالتحدث مع الراي العام الاردني في ظل المهام الموكولة اليه مع بداية الاسبوع الجديد في العمل.


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