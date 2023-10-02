اجتماع تاريخي.. وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في كييف

وطنا اليوم:أعلن مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الاثنين، أن جميع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيجتمعون لأول مرّة، في العاصمة الأوكرانية كييف.

افتتح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجلسة، التي يترأسها ممثل الاتحاد الأوروبي لشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، بهدف تعزيز النقاش بين وزراء الـ27 والسلطات الأوكرانية حول كيفية مواصلة دعم الاتحاد في كييف، بالإضافة إلى النظر في مسألة إعادة الإعمار بعد الحرب الروسية الأوكرانية.

ورحب وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا الإثنين باجتماع نظرائه الأوروبيين في كييف “ضمن الحدود المستقبلية” للاتحاد الأوروبي.

وأضاف كوليبا حول الاجتماع مع نظرائه الأوروبيين إن هذا الحدث تاريخي لأنه المرة الأولى التي يجتمع فيها مجلس الشؤون الخارجية خارج حدود الاتحاد الأوروبي.

وقال بوريل نحن هنا للتعبير عن تضامننا ودعمنا للشعب الأوكراني.

وقال بوريل في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي “نعقد اجتماعا تاريخيا لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي هنا في أوكرانيا، الدولة المرشحة والعضو المقبل في الاتحاد الأوروبي. نحن هنا للتعبير عن تضامننا ودعمنا للشعب الأوكراني”.

يتواجد نائب رئيس المجلس ووزير الخارجية والتعاون الدولي، أنطونيو تاجاني، في أوكرانيا، في كييف، للمشاركة في جلسة غير رسمية لمجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، التي تجري حاليًا. جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية الإيطالية.

على هامش أعمال المجلس، والذي يشارك فيه وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، سيعقد نائب رئيس الوزراء اجتماعات ثنائية مع السلطات الأوكرانية. سيترأس تاجاني أيضًا اجتماعًا مخصصًا لرعاية إيطاليا لإعادة إعمار أوديسا مع وزير الثقافة الأوكراني كاراندييف. ستحضر الاجتماع أيضًا محافظ وعمدة أوديسا، ورئيس ترينالي ميلانو ستيفانو بويري، ورئيس مؤسسة ماكسي أليساندرو جولي، بالإضافة إلى جمعيات التجارة والشركات المشاركة في الجدول التنسيقي بين الوزارات المخصص لاحتمالات إعادة إعمار أوكرانيا.