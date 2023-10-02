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الشباب في نماء يعقدون لقاء حواريا شبابي

منذ 19 ثانية
الشباب في نماء يعقدون لقاء حواريا شبابي

وطنا اليوم:عقد في حزب نماء لقاء حواريا شبابي لاعضاء الحزب للإستماع لافكارهم وتقديم مقترحات العمل ورسم الخطة المستقبلية

وأشار مساعد الأمين العام لشؤون الشباب سند مجلي إلى أهمية دور الشباب في التنمية وتنفيذ الخطط والبرامج التي تعنى بالشباب من أجل ادماجهم في العمل العام

واضاف أنه لا يمكن أن يكون هناك استقرار وتنمية دون أن يكون هناك دعم حقيقي للشباب في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية و تبني حقيقي لقضاياهم واشراكهم بجميع الفعاليات والبرامج التي تنمي قدراتهم و ضرورة الاهتمام بجانب الإستثمار وجذبه للمحافظات من قبل الحزب لدوره في توفير فرص عمل للشباب التي تعاني من إرتفاع نسبة الفقر والبطالة

كما حضر الامين العام لحزب نماء الدكتور محمد الرواشدة جانبا من الاجتماع تحدث فيه عن اهتمام الحزب الكبير بالطاقات الشبابية ومده اهتمامه الشخصي بقضايا الشباب الاردني وعلى رأسها قضية البطالة
وجاءت هذه المحاور لتكون بوابة لطرح الحلول، وتقديم البرامج القادرة على تحويل طاقات الشباب الرافضة للواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي إلى قوة إنتاجية عنوانها التغيير الحقيقي بإرادة شبابية نابعة من إيمانهم وتفكيرهم نحو التغيير الإيجابي والنهوض بالواقع الاردني ومن بين اهم هذه البرامج التواصل مع شباب مختلف الجامعات الاردنية وبناء كتل شبابية تخدم بيئتهم الجامعيه

وختاما قدم رئيس الاجتماع سند مجلي للحضور البرنامج والتوجهات العامة والضرورات التي تقتضيها المرحلة القادمة .


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