بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

الهواري والمبيضين في مؤتمر صحفي ظهر اليوم

منذ ساعة واحدة
الهواري والمبيضين في مؤتمر صحفي ظهر اليوم

 

وطنا اليوم – يعقد وزير الصحة فراس الهواري، ووزير الاتّصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة مهنَّد المبيضين الاثنين، مؤتمرا صحفيا للحديث عن الحملة الوطنية للتطعيم.

وسيعقد المؤتمر الصحفي الساعة الـ 1 ظهرا في وزارة الصحة، وسيكون بحضور الناطق باسم نقابة الأطباء حازم القرالة، وأستاذة الأمراض المعدية والمطاعيم في مستشفى الجامعة الأردنية نجوى خوري، واستشاري أول الأمراض المعدية في مستشفى الجامعة الأردنية فارس البكري، واستشاري أول طب الأطفال في مستشفى الاستقلال علي عطية.

وكانت وزارة الصحة قد كشفت عن نية استهدافها لأكثر من مليون شخص في المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للتطعيم.

 


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:46

1.038 مليار دينار صادرات تجارة عمّان في 9 أشهر

09:42

ولي العهد والأميرة رجوة يكرّمان حافظة القرآن سندس الصيداوي

09:39

الشباب في نماء يعقدون لقاء حواريا شبابي

09:37

وفيات الاثنين 2-10-2023

09:31

وزير الطاقة : الطاقة المتجددة ليست ترفا

09:24

مصرع 10 فتيات بحادث تدهور مأساوي لشاحنة مهاجرين في المكسيك

09:14

حريق هائل يلتهم مقر مديرية أمن الإسماعيلية

06:17

مستشار قانون: قضية المخدرات عنصر أساسي في الجريمة المنظمة

06:06

وزير الداخلية : 80% من المخدرات التي يتم ضبطها تكون معدة للتصدير إلى الخارج

06:03

إيلون ماسك يسخر من زيلينسكي بصورة على “إكس”

05:55

احذروا تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية والامطار واردة

05:49

قرار اغلاق المحال التجارية قد يبدأ نهاية العام الجاري

وفيات
وفيات الاثنين 2-10-2023شكر على تعاز بوفاة نعمان ابراهيم الزياداتوفيات الأحد 1-10-2023وفيات الجمعة 29-9-2023انتقل الى رحمة الله تعالى الأستاذ محمد عبيدات شقيق الدكتور ذوقان عبيدات