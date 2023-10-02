الهواري والمبيضين في مؤتمر صحفي ظهر اليوم

وطنا اليوم – يعقد وزير الصحة فراس الهواري، ووزير الاتّصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة مهنَّد المبيضين الاثنين، مؤتمرا صحفيا للحديث عن الحملة الوطنية للتطعيم.

وسيعقد المؤتمر الصحفي الساعة الـ 1 ظهرا في وزارة الصحة، وسيكون بحضور الناطق باسم نقابة الأطباء حازم القرالة، وأستاذة الأمراض المعدية والمطاعيم في مستشفى الجامعة الأردنية نجوى خوري، واستشاري أول الأمراض المعدية في مستشفى الجامعة الأردنية فارس البكري، واستشاري أول طب الأطفال في مستشفى الاستقلال علي عطية.

وكانت وزارة الصحة قد كشفت عن نية استهدافها لأكثر من مليون شخص في المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للتطعيم.