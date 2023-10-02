قرار اغلاق المحال التجارية قد يبدأ نهاية العام الجاري

وطنا اليوم – قال رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمان خليل الحاج توفيق، إن نسبة التجار الذين يؤيدون قرار تحديد ساعات العمل للمحال التجارية بلغت 95 بالمئة.

وأضاف خلال برنامج نبض البلد الذي يقدمه الزميل محمد الخالدي أن نتائج استطلاعات الرأي البالغ عددها 3 في العاصمة عمان ستدصر قريبا، حيث تضمنت لقاءات مباشرة مع مختلف القطاعات، مؤكدا أن القرار سيراعي عمل كافة القطاعات.

وأوضح أن الخلاف كان في تحديد ساعات الإغلاق وليس الفتح، بمعنى أن التجار سيكون لهم الخيار بتحديد ساعة فتح محالهم، بينما الإغلاق سيكون ما بين 8 و 9و 10 مساءا، مبينا أن الجهة القائمة على الاستطلاع ليست تنفيذية وقرار الإلزامية ليس من عملهم.

ولفت إلى أعلى نسبة من التجار يؤكدون ركود الأسواق، وغياب الحياة الاجتماعية وغيرها من الأسباب التي تجعلهم يؤيدون قرار الإغلاق، لأنه القدر الشرائية وحركة الأسواق لم تختلف كثيرا إبان جائحة كورونا حيث كانت تغلق المحال في تمام السادسة مساءا.

قرار الإغلاق يوم الجمعة

وأشار إلى أن غالبية التجار مع قرار الإغلاق يوم الجمعة، بينما عارضه آخرون في قطاعات مثل المطاعم والبقالة وغيرها.

“نحن لسنا جهة تنفيذية والهدف خدمة المصلحة العامة، ولا علاقة لها بمعدلات البطالة”، وفق الحاج توفيق.

وختم قائلا: “إن تطبيق القرار من المتوقع أن يبدأ إما في الأول كانون أول/ ديسمبر القادم، أو مطلع العام القادم، حيث والقرار بالنهاية لأمانة عمان وهي المعنية في تبني النظام، أمام الجهات المعنية