وطنا اليوم – أكدّ وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، الدكتور عزمي محافظة، ضرورة أن يصبح المطعوم المضاد للحصبة إلزامياً في المدارس للحفاظ على حياة الأطفال.

وقال محافظة خلال حديثه لبرنامج “صوت المملكة” إنّ المطعوم آمن وموجود في الأردن منذ ثمانينيات القرن الماضي وحقق نتائج ممتازة أوصلتنا إلى اختفاء المرض مدة ثلاثين عامًا، وعودته ليسجل 160 حالة إصابة في الأردن تنذر بوباء بكل المقاييس.

وأضاف أنّ مرض الحصبة مرض خطير جدًا على الأطفال ويؤدي إلى وفيات كبيرة، فضلًا عن مخاطر بعيدة المدى، وقد يسبب نوع من التهاب الدماغ تحت الحاد خاصة على للأطفال، ولا يوجد علاج له اليوم الّا التطعيم.

وتابع أنّ الغاية تكمن بالوصول إلى تطعيم أكثر من 95% من الفئة المستهدفة، لضمان الوقاية ومنع انتشار المرض، ذلك لأنّ التكاثر الثانوي للفيروس عالٍ جدًا والشخص المصاب قد يعدي 18 شخصًا .

وأكمل حديثه بأنّ المطعوم يجب أن تأخذه أكبر شريحة من الناس، وبين عامي 2000 و 2021 منع حدوث 56 مليون وفاة حول العالم، ليعود المرض عام 2021 ويتسبب بـ128 ألف وفاة .

وحذر من الإشاعات التي تشاع عن المطعوم واصفًا إياها بـ”منتهى الخطورة” على الأطفال.