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مهيدات: عدم تسجيل مطعوم “MR” لدى المؤسسة لا يعني عدم مأمونيته

منذ ساعتين
مهيدات: عدم تسجيل مطعوم “MR” لدى المؤسسة لا يعني عدم مأمونيته

وطنا اليوم:قال مدير مؤسسة “الغذاء والدواء” الدكتور نزار مهيدات، إن “المؤسسة أصدرت قرارا بالسماح باستيراد مطعوم MR بعد أن تم تقديم الوثائق اللازمة ونتائج الفحوصات السريرية والمخبرية إلى لجنة الأمصال والمطاعيم، التي دققت الوثائق وتأكدت من مأمونية المطعوم”.
وأوضح في تصريحات أن “المؤسسة اتخذت قرارا بالسماح باستيراد المطعوم لحاجتنا له، مشددا على أنه آمن ومؤسسة الغذاء والدواء قد أجازته”.
وأوضح المهيدات أن “المطعوم لم يكن مسجلًا، لأنه لا يوجد وكيل تقدم بطلب تسجيله أصوليًا. مشددا على أن عدم تسجيله لدى المؤسسة لا يعني عدم مأمونيته”، مبينا أن أ”ي دواء أو مطعوم يفترض تسجيله قبل أن يتم تداوله، لذلك أصدرت المؤسسة قرار بالسماح بالاستيراد”، لافتا إلى أن “المؤسسة طلبت من الجهة المنتجة الوثائق اللازمة، وبعد فحصها أجازت المؤسسة المطعوم”.


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