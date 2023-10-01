الأراضي والمساحة تنوي إطلاق 27 خدمة إلكترونية

وطنا اليوم:نشرت دائرة الأراضي والمساحة، اليوم الأحد، فيديوهات توضيحية لكيفية الاستفادة من خدماتها الإلكترونية المنوي إطلاقها على موقعها الإلكتروني، ويصل عددها إلى حوالي 27 خدمة.

وشملت 9 خدمات نقل للملكية وهي: البيع العادي وبيع بين الأقارب وبيع بين الشركاء والهبة في مديريات تسجيل العاصمة فقط، بالإضافة إلى معاملات البيع ضمن منطقة سلطة العقبة، والبيع ضمن مناطق سلطة وادي الأردن والبيع ضمن منطقة إقليم البتراء، بيع التطوير الحضري، ومعاملات الوقف الصحيح، و 6 خدمات إلكترونية سريعة، شملت إخراج قيد، وإصدار صورة إخراج قيد (قوشان) للوكالات، بيان تغير، مخطط أراضي، شهادة عدم وجود أملاك،كشف أملاك.

كما تضمنت الخدمات المنوي إطلاقها 4 خدمات خاصة بالمساحين وهي منح رخصة مساح مرخص، تجديد رخصة مساح مرخص، إلغاء رخصة مساح مرخص، إيقاف رخصة مساح مرخص، إضافة إلى 4 خدمات خاصة بالمكاتب العقارية وهي منح رخصة مكتب عقاري، تجديد رخصة مكتب عقاري، إلغاء رخصة مكتب عقاري، إيقاف رخصة مكتب عقاري، و4 خدمات للمقدرين العقاريين، شملت منح رخصة مقدر عقاري، تجديد رخصة مقدر عقاري، إلغاء رخصة مقدر عقاري، إيقاف رخصة مقدر عقاري.

وقال مدير عام دائرة الأراضي والمساحة، الدكتور أحمد العموش، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الأردن خطا مؤخراً خطواتٍ واضحةٍ وملموسةِ نَحوَ تَسهيل وتبسيط إجراءات التعاملات الحكومية وإن التحول الإلكتروني في خدمات الدائرة جاء تحقيقاً لرؤى جلالة الملك عبدالله الثاني وتنفيذاً لما التزمت به الحكومة ضمن الجدول الزمني المحدد من خلال تبني الدائرة لخطة تحول إلكتروني محكمة وعلى مراحل وبما يضمن أمن وسلامة المعلومات.

وأشار إلى أن دائرة الأراضي والمساحة أعادت هندسة الإجراءات بما يوفر بيئة تتوافر فيها السرعة في الإنجاز ويحقق ضمانة مهمة من ضمانات جذب الاستثمار وإن إطلاق الخدمات الإلكترونية جاء لتمكين المواطنين من الحصول على خدمات الدائرة إلكترونياً من خلال الموقع الإلكتروني للدائرة www.dls.gov.jo أو من خلال موقع سند، وبدون الحاجة إلى مراجعة مديرياتها المختلفة.

وأضاف العموش أنّ خدمات المرحلة الأولى المنوي إطلاقها، تشكل غالبية المعاملات التي تستقبلها الدائرة لتغطية معظم احتياجات المواطنين والعمل جار نحو أتمتة الخدمات كافة التي تقدمها الدائرة ضمن خطة التحول الإلكتروني الخاصة بها وبما يترجم التوجيهات الملكية السامية بضرورة الارتقاء المستمر بكفاءة ونوعية الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن.

يشار إلى أن جميع مراحل إجراءات معاملات البيع تتم إلكترونياً باستثناء توقيع عقود البيع، إذ يتطلب ذلك حضور كل من البائع والمشتري إلى مديريه التسجيل المختصة للتوقيع أمام مستمع الإقرار