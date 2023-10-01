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92 % من السكان في النصف الشمالي الغربي من الأردن

منذ ساعتين
92 % من السكان في النصف الشمالي الغربي من الأردن

وطنا اليوم:بدأ عدد من الإذاعات الأردنية وبالتنسيق مع المجلس الأعلى للسكان، اليوم الأحد، ببث 4 تنويهات حول أربع قضايا ديموغرافية ذات أولوية أعدّها المجلس.
وبحسب بيان صادر عن المجلس، اليوم الأحد، فإن القضايا الديموغرافية، هي: التوزيع الجغرافي غير المتوازن للسكان وما يترتب عليه من كلف مالية وإدارية وأضرار اقتصادية وبيئية ناجمة عن تركز 92 بالمئة من سكان الأردن في النصف الشمالي الغربي من المملكة.
والقضية الثانية تتعلق بالفوائد المتعددة التي تعود على الزوجين حديثي الزواج من تريّثهم في إنجاب مولودهم الأول، والثالثة تتعلق بالتبعات السلبية التي تترتب على تزويج الفتيات قبل بلوغهن سن 18 سنة، والرابعة تتعلق بفرص العمل العديدة المتاحة أمام المتعطّلين الذكور الذين يشكلون أكثر من 70 بالمئة من إجمالي عدد المتعطلين في الأردن و63 بالمئة من هؤلاء المتعطلين الذكور لم يكملوا تعليماً ثانوياً.
ويأتي بث المجلس للتنويهات عبر الإذاعات الأردنية، والذي سيستمر على مدار شهرين، انطلاقاً من دور المجلس كمرجع لكافة القضايا والمعلومات الديموغرافية المتعلّقة بالتنمية المستدامة، ومساهمته في كسـب التأييد ونشر الوعي حولها، بهدف بلوغ وتحقيق التنمية المستدامة وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص.
كما أن هذه التنويهات متاحة لكل من يجد في استخدامها من مؤسسات وأفراد ما يخدم أغراض الأنشطة والبرامج المنفذة من قِبَلهم، والتي تستهدف جمهورهم من أفراد المجتمع وخاصة الشباب ومتخذي القرار من أجل زيادة المعرفة والوعي، وكسب التأييد وإصلاح التشريعات بكل ما يتصل بموضوعات هذه التنويهات، حيث يمكن الحصول على هذه التنويهات بالرجوع إلى الرابط التالي على صفحة اليوتيوب التابعة للمجلس الأعلى للسكان

 


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