الزراعة تؤكد.. لا يتواجد في الأسواق المحلية زيت زيتون من إنتاج هذا الموسم

وطنا اليوم – أكدت وزارة الزراعة حرصها على متابعة جميع الإجراءات اللازمة لتطوير قطاع الزيتون وزيت الزيتون في الأردن على الصعيد المحلي والدولي، وتشير الوزارة انه لا يتواجد في الأسواق المحليه زيت زيتون مستورد، وحرصاً من الوزارة لحماية منتج زيت الزيتون الأردني .

كما تنوه الوزارة انه خلال هذه الفترة لا يتواجد في الأسواق المحلية زيت زيتون من إنتاج هذا الموسم حيث أن معاصر الزيتون لم تعمل لغاية هذه اللحظه وكل ما هو متداول على المواقع الإلكترونية هو مضلل، كما أن كوادر الوزارة في مديريات الزراعه في جميع محافظات المملكة مستمرة في إجراءات متابعة أعمال المعاصر ولا يوجد اية معاصر عامله الان .

والوزارة ستعمل على المتابعة مع الأجهزة المختصة لملاحقة كافة القائمين على الصفحات التي تعمل على ترويج مثل هذه المنتجات ولن يكون هناك أي تهاون في نشر معلومات هذه الصفحات للمواطنين لعدم التعاون معها .