إطلاق الحملة الوطنية لتوعية بشراء زيت الزيتون

وطنا اليوم – مندوباً عن وزير الزراعه المهندسخالدالحنيفات، اطلق الأمين العام م. محمد الحياري الحملة الوطنية لتوعية المواطنين بشراء زيت الزيتون البكر من المصادر الموثوقة تحت شعار(إفحص زيت الزيتون و اتأكد انه مضمون).

وتأتي هذه لحملة لتوعية وتوجية المواطنيين الراغبين بشراء احتياجاتهم من مادة زيت الزيتون من خلال المصادر الموثوقة والمضمونة والتي بالعادة يكون الزيتون المعروض لديها خاضع للفحوصات المطلوبة وذو جودة عالية.

وتعمل الوزارة على تنفيذ هذه الحمله وبالتعاون مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء، المواصفات والمقاييس ، مديرية الأمن العام وحدة الجرائم الإلكترونية، الجمارك العامه، مكافحة التهريب، الجمعية العلمية الملكيه ، المركز الوطني للبحوث الزراعية، النقابة العامة لأصحاب المعاصر و منتجي الزيتون الأردنية ، الجمعية الأردنية لمصدري منتجات الزيتون ،الجمعيه الأردنية للتقييم الحسي للأغذية ،جمعية زيت الزيتون النسائية.

كما أشار الحياري الى انه و من اهم اهداف الحملة توجيه المستهلكين لشراء زيت الزيتون عالي الجودة من المصادر الموثوقة والتي بالعادة تضمن حق المستهلك بالحصول على زيت عالي الجودة يستحق السعر المدفوع لأجله، وهذه المصادر هي المزارعين، معاصر الزيتون، المولات والمراكز التجارية المرخصة، الحملة الوطنية لتسويق زيت الزيتون الاردني التي تنفذها النقابة العامة لأصحاب المعاصر و منتجي الزيتون الاردنية سنوياً بالتعاون مع وزارة الزراعة والجهات الرقابية الحكومية وكذلك المهرجان الوطني للزيتون ومعرض المنتجات الريفية الذي تنفذه وزارة الزراعة من خلال المركز الوطني للبحوث الزراعية.

و توعية مستهلكي زيت الزيتون بالفوائد الغذائية والصحية والطبية لزيت الزيتون المضمون عالي الجودة، والذي من شأنه العمل على زيادة معدل استهلاك المواطن الاردني من زيت الزيتون.

واكد ايضا على ضرورة توعية المستهلكين بأهمية اجراء فحوصات الزيت (الكيميائية و الحسية) لتحديد جودة الزيت قبل شراء احتياجاتهم من زيت الزيتون و تعزيز القدرة التنافسية بين منتجي زيت الزيتون لإنتاج زيت زيتون عالي الجودة.

كما وبين الحياري الى ان الحملة تدعو الى عدم الشراء عن طريق الإعلانات المضللة و التي لا يعرف مصدرها، أو من أماكن غير معروفة وأن يكون الشراء بالسعر الذي يتوافق مع سعر السوق اضافة الى شراء عبوات زيت الزيتون التي تحمل بطاقة بيان و الحرص عند الشراء الحصول على فاتورة لأنها تحفظ حق المشتري في حال كان الزيت مغشوش و يفضل شراء زيت الزيتون المعبأ في عبوات من الصفائح المعدنية المطلية او العبوات الزجاجية قاتمة اللون.