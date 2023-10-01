دعوة لطلاب المدارس: ارتدوا ملابس أكثر دفئاً

وطنا اليوم:تشير آخر الخرائط الجوية المستلمة لدينا في قسم التنبؤات الجوية في ” طقس العرب ” إلى تزايد تأثر المملكة يوم الاثنين بكتلة هوائية لطيفة الحرارة “خريفية “، لذا يطرأ انخفاض آخر طفيف على درجات الحرارة، مع بقاء الفرص واردة لبعض الأمطار المحلية.

وفي التفاصيل، يتوقع أن يكون الطقس نهار يوم الاثنين خريفياً ومائلاً للبرودة في ساعات الصباح الباكر، مع درجات حرارة تكون ما بين 16 إلى 18 درجة مئوية، يستدعي ارتداء ملابس أكثر دفئاً خاصة لطلبة المدارس وكبار العمر.

أما في ساعات النهار من يوم الاثنين فيكون الطقس معتدلا في مختلف المناطق، وغائماً جزئياً إلى غائم، مع احتمال هطول بعض الأمطار المتفرقة ” محلية الطابع ” خاصة شمال الممكلة، وتكون الرياح غربية تنشط بعد الظهر، ويُتوقع أن تتراوح درجات الحرارة العُظمى في العاصمة عمّان مابين 22 إلى 25 درجة مئوية.

وفي ساعات الليل يكون الطقس غائم إلى غائم جزئياً ومائل للبرودة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، والله أعلم.