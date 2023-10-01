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البدور يحذر: الشكيك في برنامج التطعيم الوطني يهدد حياة الأردنيين

منذ 4 ساعات
البدور يحذر: الشكيك في برنامج التطعيم الوطني يهدد حياة الأردنيين

وطنا اليوم:قال عضو مجلس الأعيان وعضو اللجنة الصحية في المجلس، إبراهيم البدور، “إن برنامج التطعيم الوطني يواجه تشكيكًا غير مسبوق في نوعية وسلامة المطاعيم، وهذا الأمر الذي لم نشهده منذ أكثر من ربع قرن.”
وأضاف في بيان ، أن برنامج التطعيم الوطني حقق قفزات كبيرة في حماية الأردنيين من الأمراض خلال السنوات السابقة، ولكن الشكوك التي تنشأ الآن تهدد المنظومة الصحية بشكل عام وتعرض حياة الأردنيين وأطفالهم للخطر.
وأشار إلى أن الخسائر في حال عدم التطعيم لن تكون فردية فقط بل ستكون جماعية، مما يزيد من احتمالية انتشار وباء جديد مشابه لما حدث في جائحة كورونا.
وطالب الحكومة بتنفيذ حملة توعية توضح المزيد عن المطاعيم المعتمدة، مصادرها، فعاليتها، وسبب إعطائها في هذا الوقت. وأيضًا بتوجيه دعوة للإعلاميين والمؤثرين لنقل معلومات صحيحة حول المطاعيم وسلامتها، ولتوضيح خطورة عدم أخذ المطاعيم والمضاعفات التي يمكن أن تنتج عن الإصابة بالفيروسات الخطيرة هذه


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