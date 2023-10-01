الحكومة تقترض سندات بقيمة 750 مليون دولار طرحها البنك المركزي

وطنا اليوم:اقترضت الحكومة 750 مليون دولار كسندات خزينة طرحها البنك المركزي نيابة عن الحكومة.

ووفقا لنتائج المزاد على الإصدار رقم (2) من سندات الخزينة لعام 2023 والذي أقفل الساعة 1 من ظهر الخميس فإن نسبة تغطية سندات الخزينة التي اقترضتها الحكومة الأردنية بالدولار الأميركي وصلت إلى 100%.

وأظهرت نتائج المزاد أن نسبة الفائدة على سندات الخزينة بلغت 7%، على أن تسدد السندات خلال 3 سنوات أي في 1 تشرين الأول 2026.