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الحكومة تقترض سندات بقيمة 750 مليون دولار طرحها البنك المركزي

منذ ساعة واحدة
الحكومة تقترض سندات بقيمة 750 مليون دولار طرحها البنك المركزي

وطنا اليوم:اقترضت الحكومة 750 مليون دولار كسندات خزينة طرحها البنك المركزي نيابة عن الحكومة.
ووفقا لنتائج المزاد على الإصدار رقم (2) من سندات الخزينة لعام 2023 والذي أقفل الساعة 1 من ظهر الخميس فإن نسبة تغطية سندات الخزينة التي اقترضتها الحكومة الأردنية بالدولار الأميركي وصلت إلى 100%.
وأظهرت نتائج المزاد أن نسبة الفائدة على سندات الخزينة بلغت 7%، على أن تسدد السندات خلال 3 سنوات أي في 1 تشرين الأول 2026.


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