بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. شؤون اقتصادية

الزراعة توضح حول ارتفاع أسعار الجزر والبطاطا

منذ ساعة واحدة
الزراعة توضح حول ارتفاع أسعار الجزر والبطاطا

وطنا اليوم:أكّدت وزارة الزراعة الأحد، أن الارتفاع الطفيف في أسعار “الجزر، والبطاطا” يعود إلى انتهاء موسم وبداية موسم زراعي جديد، وفقا للناطق باسم الوزارة.
ورجح ، بدء حصاد جديد خلال الأسابيع المقبلة، يصل إلى قرابة 8 آلاف طن من الجزر في منطقة الرمثا؛ مشيرا إلى أنه يزيد عن الاحتياج المحلي.
وقال إن حاجة السوق اليومية تصل إلى 40 طن من الجزر، وكانت منتظمة خلال الأسابيع الماضية، وانخفضت إلى 3 طن وستعود إلى الانتظام خلال أيام.
وفيما يتعلق بكميات البطاطا، بين أن حاجة السوق اليومية 400 طن؛ وقد بلغ متوسط التزويد خلال أيلول 365 طن يوميا.
وسيبدأ موسم حصاد البطاطا في منطقة الديسي خلال أسابيع؛ وسيكون هناك كميات تزيد عن حاجة السوق.
وأوضح أن “المتابع للرزنامة الزراعية” يجد أن هناك ارتفاعا طفيفا ومتوسطا يظهر في الفترات.
وعملت وزارة الزراعة ضمن برنامج الاكتفاء الذاتي على حماية عدد من المحاصيل؛ حيث لا يتم فتح باب الاستيراد لتغطية أيام في حين هناك منتج ومزارع محلي يعمل بجد لتأمين المائدة الأردنية


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:30

الملك يؤكد أهمية الاستمرار في تطوير البنية التحتية للمحاكم الشرعية

16:28

الملك يؤكد أهمية إعداد قضاة متخصصين لضمان جودة الأحكام وسرعة البت فيها

16:19

الثأر يقود أردنيا إلى حبل المشنقة

16:09

الحكومة تقترض سندات بقيمة 750 مليون دولار طرحها البنك المركزي

15:17

شكر على تعاز بوفاة نعمان ابراهيم الزيادات

14:55

وفاة عامل وافد غرقاً في قناة الملك عبدالله

14:52

الأمن العام يحذر الأردنيين من خطر انزلاق المركبات على الطرق

14:47

الإحصاءات: إجراء تعداد سكاني في الأردن عام 2025

14:41

وزير الأوقاف يكرم سندس الصيداوي الحافظة لكتاب الله

14:39

الصحة تؤجل الحملة الوطنية للمطاعيم لهذا السبب

14:08

الأردن يدين الهجوم الإرهابي في تركيا

14:00

الخصاونة يستقبل محافظ البنك المركزي العراقي

وفيات
شكر على تعاز بوفاة نعمان ابراهيم الزياداتوفيات الأحد 1-10-2023وفيات الجمعة 29-9-2023انتقل الى رحمة الله تعالى الأستاذ محمد عبيدات شقيق الدكتور ذوقان عبيداتالزميل الصحفي نضال سلامة في ذمة الله