الزراعة توضح حول ارتفاع أسعار الجزر والبطاطا

وطنا اليوم:أكّدت وزارة الزراعة الأحد، أن الارتفاع الطفيف في أسعار “الجزر، والبطاطا” يعود إلى انتهاء موسم وبداية موسم زراعي جديد، وفقا للناطق باسم الوزارة.

ورجح ، بدء حصاد جديد خلال الأسابيع المقبلة، يصل إلى قرابة 8 آلاف طن من الجزر في منطقة الرمثا؛ مشيرا إلى أنه يزيد عن الاحتياج المحلي.

وقال إن حاجة السوق اليومية تصل إلى 40 طن من الجزر، وكانت منتظمة خلال الأسابيع الماضية، وانخفضت إلى 3 طن وستعود إلى الانتظام خلال أيام.

وفيما يتعلق بكميات البطاطا، بين أن حاجة السوق اليومية 400 طن؛ وقد بلغ متوسط التزويد خلال أيلول 365 طن يوميا.

وسيبدأ موسم حصاد البطاطا في منطقة الديسي خلال أسابيع؛ وسيكون هناك كميات تزيد عن حاجة السوق.

وأوضح أن “المتابع للرزنامة الزراعية” يجد أن هناك ارتفاعا طفيفا ومتوسطا يظهر في الفترات.

وعملت وزارة الزراعة ضمن برنامج الاكتفاء الذاتي على حماية عدد من المحاصيل؛ حيث لا يتم فتح باب الاستيراد لتغطية أيام في حين هناك منتج ومزارع محلي يعمل بجد لتأمين المائدة الأردنية