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العرموطي يسأل الحكومة عن الأسباب التي تحول دون تعيين رئيس للمركز الوطني لمكافحة الأوبئة

منذ 4 ساعات
العرموطي يسأل الحكومة عن الأسباب التي تحول دون تعيين رئيس للمركز الوطني لمكافحة الأوبئة

وطنا اليوم –    وجه النائب المحامي صالح العرموطي سؤالا نيابيا، حول الأسباب الحقيقية التي تم من اجلها انهاء خدمات الأستاذة الدكتورة رائدة جياد القطب من رئاسة المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية رغم تمتعها بالكفاءة والخبرة والباع الطويل في هذا المجال.

وطلب العرموطي ، ببيان الأسباب التي تحول دون تعيين رئيس للمركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية، حيث أن المنصب لا يزال شاغرا لغاية الان رغم الأهمية القصوى والحاجة إليه في ظل الجدل القائم حول موضوع المطاعيم حاليا،

وجاءت اسئلة العرموطي استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب .

 


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