يوم طبي مجاني لموظفي البنك العقاري المصري العربي 

وطنا اليوم:أعلن البنك العقاري المصري العربي عن تنظيمه يوماً طبياً مجانياً لموظفيه في مبنى الإدارة العامة بالتعاون مع كل من مركز جوسانتي ومركز الشريف للعيون، ومركز الغذاء المثالي ومركز الجاردنز لطب وزراعة الأسنان.

واشتمل اليوم الطبي على العديد من العيادات التي تنوعت ما بين الفحص العام، وفحوصات النظر، وفحوصات الأسنان، بالإضافة إلى عيادة الاستشارات الغذائية، حيث تم تنفيذ مجموعة واسعة من الفحوصات للموظفين تحت إشراف عدد من الأطباء العامين وأصحاب الاختصاص في مختلف المجالات.

وقال المدير الإقليمي المفوض أحمد العسكري: ” نحرص في البنك العقاري المصري العربي على تخصيص جانب من مسؤوليتنا المجتمعية لصالح موظفينا، والذين يعتبرون ركيزة أساسية من ركائز عملنا، ونسعى من خلال توفير العديد من المبادرات الصحية على حث موظفينا وباستمرار على الاعتناء بصحتهم من خلال اتباع أسلوب حياة صحي ومتوازن”.

وأعرب العسكري عن شكره وتقديره لكل الجهات التي شاركت في إنجاح هذه المبادرة التي تعنى بصحة وسلامة الموظفين.”