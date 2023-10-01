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الأمن السيبراني يطلق منصة لحماية الأفراد من حوادث الانترنت

منذ ساعة واحدة
الأمن السيبراني يطلق منصة لحماية الأفراد من حوادث الانترنت

وطنا اليوم:يشرع المركز الوطني للأمن السيبراني، باطلاق منصة “Safe Online” التوعوية، الأحد، والتي تتبعها وتتابع عليها العمليات التوعوية والتثقيفية الخاصة بالأمن السيبراني.
وتهدف المنصة، وفقًا لمركز الأمن السيبراني، إلى نشر التوعية بكل ما يتعلق بالأمن السيبراني، وتقديم النصائح والإرشادات التي من شأنها حماية الأفراد في الفضاء السيبراني وتعزيز استقرارهم وحمايتهم من التعرض لحوادث الأمن السيبراني، مثل الاحتيال الإلكتروني وسرقة المعلومات والبيانات، والعديد من التهديدات الأخرى.
ومن المقرر أن يُعقد رئيس المركز، المهندس بسام المحارمة، مؤتمرًا صحفيًا خلاله سيتم الإعلان عن إطلاق هذه المنصة وشرح أهدافها وأهميتها.
بلغ عدد الحوادث السيبرانية في النصف الأول من العام الجاري 1087 حادثة، وبلغ عدد الحوادث خلال الفترة نفسها من العام الماضي 544 حادثة، بارتفاع نسبته 99.8 بالمئة، بحسب بيانات المركز الوطني للأمن السيبراني.
وصنفت الحوادث السيبرانية إلى 17 حاثة خطر جدا، و 235 مرتفع الخطورة، و730 متوسط الخطورة، و 105 عادي الخطورة


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