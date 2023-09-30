وزير الصحة : مطعوم “MR” المستورد من الهند لم يصل إلى الأردن

وطنا اليوم – اكد وزير الصحة فراس هواري، السبت، أن جميع ما يتم تداوله من تسجيلات حول مطعوم ” MR” غير صحيحة، وتضر بالأمن الصحي والمجتمعي في الأردن.

وأضاف هواري لبرنامج نبض البلد الذي يبث عبر شاشة “رؤيا”، أن وزارة الصحة بدأت بالتنسيق مع النيابة العامة والجرائم الإلكترونية في ملاحقة أصحاب تلك التسجيلات وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يثبت إدانته.

وطالب الهواري أصحاب التسجيلات بإحضار الأدلة، خاصة أن اللقاح أثبتت فاعليتها ومجربة، وأكملت جميع الإجراءات للسماح في تداولها في الأردن.

ولفت إلى أن الأردن استخدم ذات اللقاح قبل 10 سنوات من خلال حملات منذ عام 1979 نفذتها الوزارة، أي منذ 40 عاما، متسائلا لماذا يتم استهداف الأردن في هذا الوقت؟ علما أن الحصبة منتشرة في جميع دول العالم؟

وأشار إلى أن مطعوم “MR” المستورد من الهند لم يصل إلى الأردن، والحملة ستنطلق منتصف الشهر المقبل، ومن يدعمها ويعززها وعي المواطنين أنفسهم.

“لن نغامر بصحة أبنائنا وأرجو المواطنين عدم الالتفات للشائعات”، بحسب الهواري.

وختم هواري قائلا: “إن الكرة اليوم في ملعب الحكومة ممثلة بوزارة الصحة وليس الأهالي، والأردن تعامل بشكل رائع مع جائحة كورونا”.