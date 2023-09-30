اختتام فعاليات معرض عمان للكتاب.. وزواره يتجاوزون نصف مليون

وطنا اليوم – اختتمت اليوم السبت فعاليات معرض عمان الدولي للكتاب 2023 الذي نظمه اتحاد الناشرين الأردنيين، تحت الرعاية الملكية السامية بالتعاون مع وزارة الثقافة، وأمانة عمان الكبرى، لمدة عشرة أيام.

وشارك في المعرض 400 نشر بشكل مباشر أو من خلال التوكيل من 22 دولة، بإصدارات ثقافية متنوعة، وأقيم هذه الدورة أيضا تحت شعار “القدس عاصمة فلسطين” تأكيدا للوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية.

كما أحتفى المعرض الذي أقيم بقاعة معرض عمان للسيارات – طريق المطار، بدولة قطر الشقيقة كضيف شرف الدورة (22) من خلال برنامج ثقافي مميز، وبالمؤرخة الدكتورة هند أبو الشعر شخصية المعرض الثقافية.

واعرب رئيس اتحاد الناشرين الأردنيين، ومدير معرض عمان الدولي للكتاب جبر أبو فارس، شكره لجلالة الملك عبد الله الثاني على رعايته السامية للمعرض هذا العام، والأعوام الماضية، مما ساهم في توفير عوامل النجاح له، والذي توج بارتفاع عدد رواد المعرض هذا العام الى رقم غير مسبوق تجاوز نصف مليون زائر، الأمر الذي يؤكد حضور المعرض في المشهد الثقافي كمنجز بارز في المئوية الثانية.

وتوجه مدير معرض عمان للكتاب بالشكر لدولة قطر الشقيقة، ووزير الثقافة الشيخ عبد الرحمن آل ثاني على مساندته لجهود اتحاد الناشرين الأردنيين، وأعضاء الوفد الرسمي المشارك في المعرض، على ما قدموه من صورة تعكس المشهد الثقافي القطري المشرق بمختلف مؤسساته.

وأشاد أبو فارس بجهود وزيرة الثقافة هيفاء النجار، وحضورها الدائم لفعاليات المعرض، وامين عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة على متابعته المستمرة للمعرض، مقدرا جهود وزارة الداخلية، والجمارك الأردنية، وهيئة الإعلام، ومختلف المؤسسات الوطنية على التسهيلات التي قدمت للمشاركين العرب في المعرض، ووسائل الإعلام المحلية والعربية على متابعتها لنشاطاته.

يشار إلى أن البرنامج الثقافي لمعرض عمان للكتاب هذا العام جاء متنوعا من حيث عدد الندوات الثقافية، والأمسيات الشعرية والقصصية، وغيرها، كما خصصت إدارة المعرض مساحة خاصة للأطفال لتقديم فعاليات خاصة بهم ضمن البرنامج الثقافي الذي عملت عليه اللجنة الثقافية التي ضمت ممثلين عن اتحاد الناشرين، ووزارة الثقافة، وامانة عمان الكبرى، ومؤسسة شومان، حيث قدمت وزارة الثقافة، ومؤسسة شومان، وأمانة عمان الكبرى وزارة الثقافة والشباب العُمانية، ودار نبجة للنشر والتوزيع/ قطر، فعاليات نوعية، قراءات قصصية، وغيرها من النشاطات.