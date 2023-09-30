“من خطاب جلالة الملك في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ 78 “

هيثم عبدالرحيم الزواهره

الأمين العام المساعد لحزب ارادة

عندما تستقر الأقلام، وتعلو الأصوات، تنبعث روح الأمل والتحدي، هكذا تظلّ رسائل الحق والعدل ترنم في الأفق، وما كان خطاب جلالة الملك عبد الله الثاني إلا مُزهرة ندية بالأمل والصمود.

تتراقص كلمات جلالته على وتر الإنسانية والعدالة، مُعلنةً التزام الأردن الخالص بمساعدة اللاجئين السوريين، في ظل الظروف الصعبة والتحديات الكبيرة. تُطلق الأردن، الذي يُحسن استقبال المهمومين والمنكوبين، رسائل الأمان والاستقرار في وجه الفوضى والدمار.

الأردن، هذا الصرح العظيم من العطاء والتكافل، لم يتوانى عن تقديم الدعم والمساندة للاجئين السوريين، رغم العبء الكبير والضاغط على اقتصاده وموارده. وقد ركز جلالته على الحاجة الماسة للتضامن والتعاون الدولي، مُؤكدًا على ضرورة تحمل المسؤولية المشتركة.

هنا، يظهر دور المجتمع الدولي، الذي يتعين عليه تقديم الدعم والمساعدة للأردن في مواجهة هذا التحدي الإنساني الكبير. فإن التعاون والتضامن الدولي لا يُعتبر فضيلة فقط، بل واجبًا إنسانيًا، يستلزم العمل المشترك لتحقيق السلام والاستقرار ومستقبل مزهر بالأمل والتنمية المستدامة للجميع.

وفي ظل استمرار الأزمة السورية، تبقى فكرة العودة بمثابة حلم بعيد للكثير من اللاجئين. العودة الآمنة والكريمة هي حق لكل إنسان، ولكن غياب الحل السياسي والاستقرار يجعل هذا الحق معلقًا بين الأمل واليأس. لذلك، يجسد خطاب جلالته نداءً للبحث عن حلول دائمة ومستدامة تحقق التطلعات العادلة للشعب السوري.

تُظهر تلك الكلمات الرنانة، والأفكار النبيلة، مصداقية العقلانية والإنسانية، وترسم الصورة الحقيقية للأمة العربية وقيمها وتطلعاتها. وفي هذا الزمن المليء بالأزمات والتحديات، يظل الأمل هو القوة المحركة للعالم نحو المستقبل المشرق الذي نتمناه جميعًا.

إن التضامن والإلتزام المشترك هما الركيزتان الأساسيتان لتحقيق تقدم مستدام، والمحافظة على استقرار المنطقة. تواجه المنطقة تحديات هائلة في الموارد والأمن، ولكن بالشجاعة والحكمة يمكن تجاوز هذه التحديات وبناء مستقبل آمن ومستقر.

فلنرفع أعلام الأمل والعدل، ولنُكن يدًا واحدة في وجه التحديات، ولنعمل جميعًا من أجل بناء عالم يسوده السلام والعدالة والمساواة، فإن الإنسانية بحاجة إلى التعاون والتكافل لتحقيق الرخاء والعيش الكريم. إنها رسالة من القلب إلى القلوب، دعوة لإعمار الأرض وتحقيق السلام والتنمية المستدامة، وإعلاء قيم العدل والإنسانية في العالم.