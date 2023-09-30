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حكومة الخصاونة ترفع اسعار المشتقات النفطية

منذ ساعتين
حكومة الخصاونة ترفع اسعار المشتقات النفطية

 

وطنا اليوم – عقدت لجنة تسعير المشتقات النفطية اليوم السبت، اجتماعها الشهري لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محلياً للفترة من (1-31 تشرين أول المقبل)، حيت تم استعراض الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر أيلول ومقارنتها بمثيلاتها لشهر آب الماضي.

وبعد تطبيق المعادلة السعرية وفقا للأسعار العالمية على كافة المشتقات النفطية، فقد تبين ارتفاع سعر البنزين 90 بمقدار (15) فلساً/لتر ، وارتفاع سعر البنزين 95 بمقدار (15) فلساً/لتر، وارتفاع سعر السولار بمقدار (25) فلساً/لتر.

وعليه قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية رفع سعر بيع البنزين أوكتان 90 ليصبح (975) فلساً/لتر بدلاً من (960) فلساً /لتر، ورفع سعر بيع البنزين أوكتان 95 ليصبح (1220) فلساً/لتر بدلاً من (1205) فلسات/لتر، ورفع سعر بيع السولار ليصبح (825) فلساً/لتر بدلاً من (800) فلس/لتر.
كما قررت اللجنة تثبيت سعر مادة الكاز لشهر تشرين أول المقبل عند سعر 620 فلساً/ لتر، والإبقاء على سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير/اسطوانة.


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