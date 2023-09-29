انتخابات رئاسة مجلس النواب من يحسم السباق “احمد الصفدي ام نصار القيسي”

وطنا اليوم- ينتظر السادة أعضاء مجلس النواب استحقاق دستوري وهو انتخاب رئيس لمجلس النواب في دورته العادية الأخيرة التي صدرت الإرادة الملكية بدعوة المجلس للانعقاد في 11/تشرين الأول،، وقد فاز النائب احمد الصفدي برئاسة المجلس في دورته العادية الثالثة وتفوق على منافسه بـ 104 أصوات، مقابل 13 صوتا للنائب فراس العجارمة.

وعن الانتخابات المقبلة بعد عشرة أيام سيكون النواب تحت القبة في تمرين تعبوي انتخابي ويتنافس في هذا السباق خصمان لهما تجربة وحضور قوي و لم تتكشف ملامحه ولكن رجح البعض إعادة انتخاب السيد احمد الصفدي للدورة الأخيرة لأسباب يرى المؤيدون لهذا التوجه انه اثبت إدارة توافقية وتم تمرير قوانين ثار حولها جدل كبير خصوصا قانون الجرائم الالكترونية إضافة الى علاقاته المتوازنة والطيبة مع جميع أعضاء المجلس واثبت جدارة في زياراته الخارجية .

اما المرشح الاخر للرئاسة الدكتور نصار القيسي فهو يتحشد خلف مجموعة من النواب المؤيدين له ويواجه تحدياً كبيراً في السباق نحد سدة رئاسة المجلس وان كان قد بدأ مشواره الانتخابي منذ فترة، فهو المنافس الأقوى للصفدي ولكن تبقى لعبة التوازنات والخبرة هي العامل الأكثر حسما في تحديد مصير مقعد رئاسة مجلس النواب الصفدي ام القيسي.

وطنا اليوم- سيتناول في تحليل اخر تفصيلات اكثر عن حالة انتخابات رئاسة مجلس النواب.