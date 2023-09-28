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وفاة الإعلامي والمخرج زيد فريز

منذ 5 ساعات
وفاة الإعلامي والمخرج زيد فريز

وطنا اليوم:توفي اليوم الخميس، الاعلامي والمخرج الأردني زيد محمد فريز.
ونعت عائلة فريز المخرج زيد قائلة:

بسم الله الرحمن الرحيم
يا أيتها النفس المطمئنه ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي
ينعى آل فريز وآل البرغوثي وأنسباؤهم وأقرباؤهم الاعلامي والمخرج المرحوم
زيد محمد فريز (أبو اسامة)
زوج ڤيڤيان صالح البرغوثي ووالد كل من أسامة زوجته سوزان، السعيد، وسعد زوجته رشا الزين، وسيف، وشقيق كل من الدكتور زياد، وعمر، وعامر، وجمال، وشقيقاته وداد، وعائدة، وغادة..
والذي وافته المنية يوم الخميس الموافق 28/9/2023
وسيشيع جثمانه الطاهر إلى مثواه الأخير يوم الجمعة 29/9/2023 بعد صلاة الجمعة من مسجد حطين مقابل مقبرة أم الحيران (قرب مجمع سرفيس الجنوب /سوق الخضار الشعبي ) إلى مقبرة أم الحيران
وتقبل التعازي للرجال والنساء ابتداء من يوم الجمعة 29/9/2023 من الساعه 4 عصراً الى الساعة 9 مساءً ولمدة ثلاثة ايام في جمعية آل النبر /مقابل شركة مرسيدس/قرب دوار النهضة
إنا لله وإنا إليه راجعون
وعمل زيد فريز مدير إنتاج في، مسلسل القرار الصعب في عام 1986، ومسلسل حتى آخر جندي في عام 1989، ومسلسل تعاليل في عام 1993


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