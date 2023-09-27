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المملكة تشهد موجة اغلاقات في قطاع المطاعم

27 سبتمبر 2023
المملكة تشهد موجة اغلاقات في قطاع المطاعم

وطنا اليوم:قال نقيب أصحاب المطاعم ومحال الحلويات، عمر العواد، إن القطاع يشهد موجة إغلاقات في مختلف أنحاء المملكة بسبب الخسائر الكبيرة التي تتكبّدها نتيجة ارتفاع أسعار الموادّ الأوليّة وتراجع المبيعات بنسب وصلت إلى (60%).
وأضاف العواد أن نهج الحكومة يساهم في تدمير القطاع، خاصة في ظلّ عدم مراجعة أسعار البيع منذ سنوات، بالرغم من ارتفاع أسعار المواد الأوليّة وكلف الكهرباء وأجور العمالة وارتفاع نسب التضخم.
ولفت العواد إلى أن كثيرا من المطاعم أصبحت تتحول إلى نظام الضريبة لتتهرب من الخسائر وتتمكن من بيع منتجاتها بأسعار مرتفعة، وهو ما يؤثر على المواطنين ويشكل عبئا عليهم.
وأشار العواد إلى أن بعض المطاعم الكبرى قام بتخفيض أعداد العمالة لديها أو تقليل مساحة المطعم ليتمكن من الاستمرار، ما ساهم في ارتفاع نسب البطالة


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