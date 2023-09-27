أورنج الأردن تكرّم المتفوقين في التوجيهي من أبناء موظفيها

وطنا اليوم:تواصل أورنج الأردن تقدير التميز واهتمامها بعائلتها الكبيرة، حيث كرّمت 24 طالبة وطالباً من أوائل التوجيهي من أبناء موظفيها الذين حصلوا على معدل 90% وأعلى في حفل أقيم في مقرّ الشركة الرئيسي بالبوليفارد – العبدلي، بمشاركة رئيسها التنفيذي، فيليب منصور، وأعضاء اللجنة التنفيذية وأهالي الطلبة وعدد كبير من المدراء والموظفين.

وتضمّن الحفل العديد من الفعاليات المتنوّعة والممتعة التي جمعت الموظفين بزملائهم وأبنائهم وبناتهم المتفوقين احتفاءً بإنجازهم في أجواء من البهجة والفرح، كما أهدت أورنج الأردن كلّ متفوّق هاتفاً خلوياً ذكياً مع خطوط تدعم تقنية الجيل الخامس 5G، فضلاً عن تقديمها مجموعة من الهدايا المميزة لأمهات الأوائل تقديراً لجهودهنّ وتحفيزهن أبنائهن وبناتهن نحو التفوق بمعدلات عالية.

وخلال الحفل، هنأ الرئيس التنفيذي لأورنج الأردن، فيليب منصور، الناجحين في امتحان الثانوية العامة والمتفوّقين من أبناء وبنات الموظفين على إنجازهم، مشجّعاً إياهم على مواصلة السعي نحو التميّز في المراحل القادمة من مسيرتهم التعليمية والمهنية، مؤكداً الاهتمام الكبير بتقدير الإنجاز على كافة مستويات عائلة أورنج ومواصلة الفعاليات والمبادرات التي تجسّد ذلك.

كما عبّر المدير التنفيذي للشؤون القانونية، التنظيمية، المصادر، التزويد والموارد البشرية لدى أورنج الأردن، د. إبراهيم حرب، عن سعادته بالتفوّق الدراسي الذي حققه أبناء الموظفين، مؤكّداً أنّ هذا الاحتفال يعكس مدى اهتمام أورنج الأردن بما يهمّ الموظفين ومشاركتهم الفرح في المناسبات السعيدة، فضلاً عن التزام الشركة بتشجيع التميّز الذي يعدّ إحدى قيمها الرئيسية.

وأكّد الدكتور إبراهيم حرب مواصلة أورنج الأردن المنح الدراسية التي تقدّمها لأبناء الموظفين للعام الـ 16 على التوالي وفق معايير محددة، لافتاً إلى أنّ 354 طالباً وطالبة استفاد من هذه المنح لغاية العام الحالي، وسيضاف إليها 30 منحة لأبناء الزملاء والزميلات للعام الدراسي 2023/2024، ليصبح مجموعها 384 منحة.

وكانت الشركة قد كرّمت 36 من أوائل طلبة التوجيهي للعام الدراسي 2022 – 2023 من كافة الفروع في حفل مميز أُقيم خلال برنامج “يسعد صباحك” نظمته مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، وقدمت لهم مجموعة متنوعة من الجوائز المميزة دعماً وتحفيزاً لهم على التميّز والابتكار