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شركة الفوسفات تهنئ بذكرى المولد النبوي الشريف

27 سبتمبر 2023
شركة الفوسفات تهنئ بذكرى المولد النبوي الشريف

وطنا اليوم:رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية الدكتور محمد الذنيبات، وأعضاء المجلس، والرئيس التنفيذي للشركة، وجميع العاملين في مواقعها المختلفة يرفعون أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم وولي عهده الأمين سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف ضارعين إلى المولى العلي القدير، أن يعيد هذه المناسبة المباركة على جلالته بالخير واليمن والبركات وعلى الشعب الأردني والأمتين العربية والإسلامية بالمزيد من التقدم والرفعة والازدهار.

وكل عام وأنتم بألف خير


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