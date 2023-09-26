99% نسبة الإشغال في فنادق العقبة بالتزامن مع حفل عمرو دياب

وطنا اليوم:أعلنت جمعية الفنادق الأردنية أن نسبة الحجوزات في فنادق العقبة بمختلف التصنيفات خلال الأسبوع الحالي بلغت 99%، وبارتفاع ملحوظ مقارنة مع الأسبوع الماضي بنسبة 19%.

وقال نائب رئيس جمعية الفنادق الأردنية والناطق باسمها حسين هلالات، الثلاثاء، إن أداء القطاع الفندقي خلال الفترة الحالية وفي بعض مناطق المملكة شهد ارتفاعا ملحوظا وحركة نشطة بنسب الإشغال خاصة في مدينة البترا ومدينة العقبة الاقتصادية؛ حيث إن الفعاليات السياحية والفنية تعتبر جاذبا وركنا أساسيا في زيادة الإقبال على البترا وبدء موسم الذروة فيها.

وعزا هلالات ارتفاع نسب الإشغال في مدينة العقبة بسبب إطلاق مول النافورة التجاري والترفيهي إضافة إلى حفل الفنان عمرو دياب.

وأشار هلالات إلى نسب إشغال الفنادق خلال الأسبوع الحالي في العاصمة عمان بلغت 72%، وفي البحر الميت 97%، وفي البترا 71%.

وأوضح هلالات أن أعداد زوار المملكة الدوليين حققت ارتفاعاً ملحوظاً ومستويات غير مسبوقة مقارنة بالفترة ذاتها من الأعوام الماضية، حيث بلغ عدد الزوار لغاية شهر آب العام الحالي ما يزيد عن 4 مليون زائر، ارتفاعا بنسبة 51.3% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2022.

أما عن الدخل السياحي لنهاية شهر تموز من العام الحالي فقد ارتفع ما يقارب المليون عن نفس الفترة من العام الماضي