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الفوسفات : طلب تنازل بعض المتقاعدين عن التأمين الصحي مقابل مبالغ مالية تدفعها الشركة امر مرفوض جملة وتفصيلا

26 سبتمبر 2023
الفوسفات : طلب تنازل بعض المتقاعدين عن التأمين الصحي مقابل مبالغ مالية تدفعها الشركة امر مرفوض جملة وتفصيلا

وطنا اليوم:اكدت شركة مناجم الفوسفات الأردنية، أن بعض المتقاعدين قاموا بدعوة زملائهم للمشاركة في وقفة احتجاجية أمام مقرها هذا اليوم، بعد ايهامهم نيتها دفع مبالغ لكل من يرغب منهم بيع التامين الصحي الخاص به لحشد اكبر عدد منهم.

واعتبرت الشركة أن ما يروج له البعص دعوتها للمتقاعدين بيع التأمين الصحي مقابل مبالغ مالية، امر مرفوض ومستهجن وعار عن الصحة، مؤكدة ان هذا الامر مخالف للنظام المعمول به
للتأمين الصحي للمتقاعدين، الذي اكدت التزامها الكامل بعدم المساس به.

واستهجنت الشركة هذا الاسلوب غير المسؤول في التحريض، ونشر الاخبار المظللة، مشيرة الى ان طلب بعض المتقاعدين بيع التأمين مقابل مبالغ مالية يخالف النظام المعمول به.
وقالت انها تلقت اتصالات من عدد كبير من المتقاعدين ترفض هذا النهج من فئة قليلة لا تمثل رأي الاغلبية من المتقاعدين، معربين عن شكرهم لجهود الشركة في استدامة التأمين الصحي وتقديم خدمات الرعاية الصحية الملائمة لهم ولاسرهم بموجبه.

كما استهجنت الشركة ما يروج له البعض عبر استخدام هذا الاسلوب غير المسؤول بهدف حشد اكبر عدد من المتقاعدين والتغرير بهم.


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