زوجة السيد عصام بدير في ذمة الله

وطنااليوم- انتقلت الى رحمة الله المرحومة نجلاء ميقاتي بدير زوجة رئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء الاردنية الأسبق السيد عصام بدير ووالدة عضو مجلس الإدارة المهندس السيد محمد علي بدير ، وسيشيع جثمانها الطاهر بعد صلاة ظهر غد الثلاثاء ٢٦-٩-٢٠٢٣ من مسجد الفيحاء الى مقبرة العائلة في أم الحيران ، يتقبل العزاء في منزل زوجها السيد عصام بدير للنساء من الساعة العاشرة صباحاً ولغاية الثانية ظهراً وللرجال من الساعة الرابعة عصرا ولغاية التاسعة مساءً سائلين المولى عز وجل ان يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ورضوانه وان يلهم اهلها وذويها جميل الصبر وحسن العزاء إنا لله وإنا إليه راجعون.