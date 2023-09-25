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قمحيه ممثلاً عن شركة أمنية في عضوية مجلس إدارة جمعية تقنية المعلومات والاتصالات “إنتاج”

25 سبتمبر 2023
قمحيه ممثلاً عن شركة أمنية في عضوية مجلس إدارة جمعية تقنية المعلومات والاتصالات “إنتاج”

وطنا اليوم:أُعلن أمس الأول عن فوز شركة أمنية، ممثلة برئيسها التنفيذي السيد فيصل قمحيه، بعضوية مجلس إدارة جمعية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأردنية (إنتاج) للأعوام 2023 – 2025.
وشارك بانتخابات هيئة مديري جميعة إنتاج التي أجريت مساء الإثنين الماضي 131 شركة من أصل 225 شركة يحق لها التصويت.
وتعليقاً على هذا الحدث، قال قمحيه: “سعيدون بانتخاب أمنية في عضوية في مجلس إدارة إنتاج، حيث يعكس هذا الاختيار مكانة أمنية الرائدة في سوق الاتصالات الأردني، وأتطلع للعمل مع مجلس إدارة الجمعية لتعزيز قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الوطني ودعم نموه، من خلال تسخير خبراتنا وإمكانياتنا التقنية والفنية في هذا المجال”.
يذكر أن جمعية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأردنية (انتاج) هي جمعية مهنية غير ربحية تأسست في العام 2000 وتهدف الجمعية إلى دعم قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الأردن وتضم في عضويتها أكثر من 274 شركة.


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