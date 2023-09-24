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الإمارات تبحث عن وزير شاب لدخول الحكومة.. وهذه المواصفات

24 سبتمبر 2023
الإمارات تبحث عن وزير شاب لدخول الحكومة.. وهذه المواصفات

وطنا اليوم:دعا نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، شباب وشابات الإمارات ممن يجد في نفسه الكفاءة والقدرة والأمانة، مراسلة مجلس الوزراء لاختيار وزير للشباب.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في حسابه على موقع إكس”: “إلى أبنائنا الشباب والشابات في دولة الإمارات، أبحث عن شاب أو شابة من المتميزين، يمثلون قضايا الشباب، وينقلون آراءهم، ويتابعون الملفات الحكومية التي تهمهم، ليكون وزيراً/وزيرةً للشباب معنا في حكومة الإمارات”.
وأضاف: “نريده ملمّاً بقضايا وطنه، واعياً لواقع مجتمعه، ميدانياً في عمله، عقلانياً في طرحه، شجاعاً وقوياً في تمثيل بلده، شغوفاً لخدمة تراب وطنه”.
وتابع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: “نطلب ممن يجد في نفسه الكفاءة والقدرة والأمانة ليكون وزيراً للشباب الكتابة لنا في مجلس الوزراء عبر “ContactUs@moca.gov.ae”، والله الموفق أولاً وأخيراً لكل خير


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