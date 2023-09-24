الصفدي لوزير الخارجية الايراني : يجب وقف ما تنتجه الأزمة السورية من تهديدات للاردن

وطنا اليوم – التقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان، وبحث معه قضايا ثنائية وإقليمية، وخصوصاً القضية الفلسطينية، والأزمة السورية، والجهود العربية والأممية لحلها وفق منهجية الخطوة مقابل الخطوة، وقرار مجلس الأمن ٢٢٥٤، وبما يحفظ وحدة سوريا وتماسكها وأمنها واستقرارها، ويلبي حقوق الشعب السوري الشقيق وطموحاته.

وأكد الصفدي ضرورة وقف ما تنتجه الأزمة من تهديدات لأمن الأردن والمنطقة، خصوصاً خطر تهريب المخدرات، الذي سيستمر الأردن في اتخاذ كل ما يلزم من خطوات لدحره.

وأكد الصفدي حرص الأردن على إنهاء كل التوترات في المنطقة، وتطوير العلاقات مع إيران على أساس الاحترام المتبادل وحسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وأن سبيل ذلك هو معالجة كل أسباب التوتر، لافتاً إلى أهمية الحوار الأمني الذي كان بدأه البلدان لتحقيق ذلك.

جاء ذلك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.