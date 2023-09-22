بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

ولي العهد يلتقي بواشنطن رئيس مجلس النواب الأمريكي وأعضاء لجان بالكونغرس

منذ 20 ثانية
ولي العهد يلتقي بواشنطن رئيس مجلس النواب الأمريكي وأعضاء لجان بالكونغرس

وطنا اليوم:عقد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد في واشنطن، الخميس، لقاءات منفصلة مع رئيس مجلس النواب الأمريكي وأعضاء لجان بالكونغرس.
وأكد سمو ولي العهد خلال لقائه رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي عمق علاقات الصداقة التاريخية التي تجمع الأردن والولايات المتحدة، والحرص على توطيدها.
وتم التأكيد على أهمية توسيع التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وإدامة التنسيق إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وخلال لقائه رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة نانسي بيلوسي، ورئيسة الكتلة الديمقراطية في لجنة المخصصات في المجلس روزا ديلاورو، شدد سموه على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين والحرص على تعزيز فرص التعاون، معربا عن اعتزازه بمستوى العلاقات المتينة الأردنية الأمريكية.
وعبر سمو ولي العهد خلال لقائه رئيس الكتلة الجمهورية في اللجنة الفرعية للأمن السيبراني التابعة للجنة الخدمات العسكرية في مجلس الشيوخ السيناتور مايك راوندز، عن تقديره لجهود لجان الكونغرس المستمرة في دعم الأردن بخاصة في مجالات التعاون الاقتصادي والدفاعي والأمن السيبراني.
وأوضح سموه أن الأردن مستمر في الاستثمار في تكنولوجيا الاتصالات، باعتبارها محركا رئيسيا لمستقبل المملكة الرقمي.
وأشار سمو ولي العهد لدى لقائه كبار موظفي اللجنة الفرعية لمخصصات وزارة الخارجية والعمليات الخارجية والبرامج ذات الصلة في مجلس الشيوخ، أليكس كارنز وبول جروف، إلى أهمية اللقاءات التي تعقد في العاصمة الأمريكية التي وصفها بأنها “مثمرة” و”فرصة ثمينة” للتواصل مع أصدقاء الأردن في الكونغرس.
كما التقى سموه، بحضور سمو الأميرة رجوة الحسين، أعضاء جددا في الكونغرس الأمريكي في لجان الشؤون الخارجية والمخصصات والخدمات العسكرية والأمن الداخلي وشؤون المحاربين القدامى والموارد الطبيعية والزراعة.
وأعرب سمو ولي العهد عن سعادته بلقاء قيادات واعدة في الكونغرس الأمريكي، مجددا تأكيده على عمق العلاقات الاستراتيجية والتاريخية التي تجمع البلدين.
وحضر اللقاءات السفيرة الأردنية في واشنطن دينا قعوار، ومدير مكتب سمو ولي العهد، الدكتور زيد البقاعين


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
06:59

رئيس مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز: على الاردن أن تجربنا فاذا كنا أمناء فليكن

06:51

الملك “يشك” بسيطرة الأسد على سورية ويؤكد: أطرافاً وأشخاصاً داخل النظام في سورية يعملون على تهريب المخدرات إلى الأردن وإيران تستفيد من ذلك

06:43

مستشار للخارجية الروسية: لا أستبعد أن تقوم الأردن بعملية عسكرية على طول الحدود الأردنية السورية… ويحق لها ذلك

06:16

4 علامات تنذر بالإصابة بالسكتة القلبية.. تظهر قبل 24 ساعة من الأزمة

06:12

هزة أرضية تضرب الحدود السورية التركية.. عمقها 9 كيلومترات

06:08

وزير الصحة الكويتي ينسحب من مؤتمر وزراء الصحة في الأمم المتحدة اعتراضا على وجود وزير إسرائيلي

06:03

سمر نصار تعلق على رفض فريقي الرمثا وسحاب خوض المباراة

06:03

وزير خارجية اسرائيل يحدد موعدا لـ”التطبيع” مع السعودية

22:56

الأمن يلاحق أشخاصا أثاروا الهلع حول وقوع زلازل

20:39

إنهاء مباراة الحسين وشباب العقبة قبل انطلاقها

20:35

الأزمات : موقع الأردن الجغرافي غير معرض للأعاصير المدارية وسددونا آمنة

20:29

الأعلى منذ 2014 .. نحو 883 طلب لجوء من الأردن للاتحاد الأوروبي

وفيات
الفنان الأردني خالد الطريفي في ذمة اللهوفيات الخميس 21-9-2023وفيات الأربعاء 20-9-2023الدكتور عبد العزيز سليمان المعايطة في ذمة اللهوفيات الثلاثاء 19-9-2023