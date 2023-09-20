كابيتال بنك يعقد اجتماعاً تواصلياً مع 8 من طلبة مؤسسة إيليا نقل المدعومين من قبل البنك‎

وطنا اليوم:في إطار حرصه على استدامة روابط التواصل وتعزيز خبرات الطلبة في الجوانب المصرفية، نظم كابيتال بنك مؤخراً لقاءاً تواصلياً مع 8 طلبة من مؤسسة إيليا نقل المستفيدين من المنح الجامعية التعليمية التي يقدمها البنك سنوياً للمؤسسة.

وخلال اللقاء استعرض فريق عمل كابيتال بنك ، نبذة عن القطاع المصرفي الأردني وتطور مسيرة كابيتال بنك وأبرز إنجازاته في السنوات العشر الأخيرة، والتي تم بفضلها ترسيخ مكانة البنك كأحد أعمدة الاقتصاد الوطني، مشيرين إلى أبرز الخدمات والمنتجات المصرفية التي يقدمها البنك لعملائه من الأفراد والشركات، إضافة إلى تسليط الضوء على أبرز القطاعات التي يدعمها البنك ضمن استراتيجيته الخاصة بالمسؤولية المجتمعية حيث يأتي التعليم على رأس هذه القطاعات.

وضم اللقاء من كابيتال بنك؛ محمد معاذ رئيس إدارة الشؤون القانونية للمجموعة، وتولين بارطو رئيس إدارة التسويق والاتصال المؤسسي للمجموعة، ومؤنس حدادين رئيس إدارة الامتثال للمجموعة، وعن مؤسسة إيليا نقل؛ راندي عابدين المديرة العامة وسما بزبز رئيسة قسم الاتصالات ورصد التمويل.

كما قدّم فريق البنك للطلبة نصائح عملية ركزت في جلّها على أهمية التخطيط السليم والجاد لمستقبلهم وأهمية وضع الأهداف قصيرة وطويلة المدى وسبل تحقيقها وتنفيذها، مع التأكيد على أهمية المثابرة وتطوير المهارات العلمية والعملية لتمكينهم من دخول سوق العمل.

وشملت التخصصات الجامعية للطلبة المستفيدين من منح البنك كل من إدارة الأعمال والمحاسبة والقانون التجاري والتسويق والمالية ونظم المعلومات المحاسبية .

في هذا السياق، قالت تولين بارطو، رئيس إدارة التسويق والاتصال المؤسسي لمجموعة كابيتال بنك: “نحن ملتزمون بدعم الشباب الأردني وتوفير الفرص لهم للنجاح في حياتهم المهنية. وتعد هذه الشراكة مع مؤسسة إيليا نقل خطوة مهمة في هذا الاتجاه، حيث نسعى من خلالها إلى تقديم الدعم المادي والمعنوي للطلبة المتميزين في تخصصاتهم الجامعية. كما أننا نحرص على اطلاعهم على الفرص الوظيفية المتاحة في قطاع البنوك، وتزويدهم بالمهارات والخبرات اللازمة لدخول سوق العمل”.

وأضافت بارطو: “نحن نؤمن بأن الاستثمار في التعليم هو استثمار في المستقبل، ولذلك نحرص على تعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية في البنك ودعم المبادرات التي تسهم في تطوير المجتمع الأردني”.

كما ثمّنت راندي عابدين الشراكة الاستراتيجية ما بين كابيتال بنك ومؤسسة إيليا نقل ومساهمة البنك في دعم وتأهيل الشباب الأردني وتمكينه في مختلف المهارات، مؤكدة أن مثل تلك الشراكات مع القطاع الخاص تساند الجهود التي تبذلها المؤسسة لاستدامة أنشطتها لإفادة عدد أكبر من الشباب، ولتأهيلهم ليكونوا أفراداً منتجين ومبدعين وفاعلين في المجتمع.

وأعرب الطلبة المشاركون في اللقاء عن سعادتهم بهذه الفرصة التي أتاحت لهم التعرف على كابيتال بنك عن قرب، ومعرفة المزيد عن تخصصاتهم واحتياجات سوق العمل. كما أعربوا عن شكرهم للبنك على دعمه المستمر لهم