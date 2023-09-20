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انتشال حمار من تحت الأنقاض حيّاً بعد ستة أيام من الزلزال المدمر في المغرب

منذ 3 ساعات
انتشال حمار من تحت الأنقاض حيّاً بعد ستة أيام من الزلزال المدمر في المغرب

وطنا اليوم:تمكن فريق خدمة الإطفاء والإنقاذ تابع للمملكة المتحدة، من إنقاذ حمارا من بين الأنقاض كان بعد صموده ستة أيام، تحت مبنى منهار في قرية إيمي إن إيسلي في ضواحي مراكش بعد الزلزال المدمر.
وقالت خدمة الإطفاء والإنقاذ إن الحمار تم عرضه على طبيب بيطري لمتابعة حالته الصحية، مضيفة أنه كان بحالة جيدة نسبيًا بعد إخراجه من تحت الأنقاض.
وفي الثامن من أيلول/سبتمبر الجاري، ضرب الزلزال المغرب بقوة 7.2 درجات على مقياس ريختر.
وكشف تحليل بيانات القمر الاصطناعي “دايتشي 2” للأرصاد الأرضية، أن الزلزال الذي ضرب المغرب، تسبب في ارتفاع مستوى سطح الأرض بنحو عشرين سنتيمتراً عند مركز الزلزال، في حين انخفضت بمقدار سبع سنتيمترات في الجنوب

 


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