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شركة توزيع الكهرباء تثبت جاهزيتها في تمرين درب الأمان 3

منذ دقيقة واحدة
شركة توزيع الكهرباء تثبت جاهزيتها في تمرين درب الأمان 3

وطنا اليوم:شاركت شركة توزيع الكهرباء خلال الفترة الممتدة من 17 إلى 19 من شهر أيلول 2023، بالتمرينً الاستراتيجيً “درب الأمان 3″، بهدف تقييم واختبار استجابتها للحالات الطارئة.
وقد تمت المتابعة الدقيقة للتمرين برئاسة مدير عام الشركة المهندسة ريم حمدان، من مركز المراقبة والتحكم بالشركة.
ونجحت الشركة، بفضل الله، في إظهار قدرتها على الاستجابة السريعة والفعّالة لمختلف السيناريوهات المحتملة.
وأكدت المهندسة حمدان على الدور الحيوي لهذه التمارين في تعزيز جاهزية الشركة ومواصلة تطوير خطط الاستجابة للطوارئ.
وشهد التمرين مشاركة نشطة من الورش الفنية التابعة للشركة، مما ساهم في إثراء النتائج وتوجيه الجهود نحو تحقيق أقصى استفادة من التمرين


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