إصابات بالتهاب الكبد الوبائي في إحدى المدارس التابعة لقصبة الكرك

وطنا اليوم:قال مدير التربية والتعليم لقصبة الكرك الدكتور علي الفقراء أنه تم الإبلاغ عن إحدى المدارس التابعة لقصبة الكرك وتضم 237 طالبا وطالبة بوجود حالات عرضية لمرض الكبد الوبائي.

وأضاف الفقرا بأنه تم مخاطبة مديرية الصحة حيث تم إرسال فرق التقصي الوبائي وأخذ عينات من الطلبة وثبت إصابتين والاشتباه بحالتين بمرض الكبد الوبائي.

وبحسب الفقرا فقد تم حجر الحالتين وفحص مياه الخزانات بالمدرسة وثبتت خلوها من أي جراثيم أو ميكروبات .

واشار الفقرا إلى الزيارات اليومية الميدانية للمدرسة ومتابعة الحالات وأخذ عينات عشوائية من الطلبة

وامتنع أهالي طلبة مدرسة علي بن ابي طالب للبنين ومدرسة فاطمة الزهراء للبنات في منطقة منشية ابو حمور في الكرك عن ارسال ابنائهم الى المدرسة صباح الثلاثاء، بسبب اصابة عدد من الطلبة بحالات التهاب الكبد الوبائي والاشتباه إصابة آخرين.

مدير مديرية صحة الكرك الدكتور أيمن الطراونة اكد أنه تم فحص مصادر المياه والخزانات، وثبت خلوها من فيروس التهاب الكبد الوبائي (A)، وأضاف بأن طبيعة المرض الذي أصاب الطلبة هو فيروس التهاب الكبد الوبائي (A) وهو مرض في أصله غير خطير تمتد مدة الاصابة ما بين 10-14 يوم، مشيرا إلى أنه يتم معاملته كالزكام والبرد و”لا يدعو للخوف أو القلق”.

ورجح الطراونة إصابة الطلبة بالفيروس، بسبب “عدم توفر مستلزمات النظافة الشخصية

وأفاد الطراونة بأن طبيعة حياة الطلبة تعتمد على الزراعة ورعي المواشي ما يجعلهم مضطرين للعيش لفترات طويلة داخل خيم أو في العراء وفي بيئات غير صحيّة، مضيفا أنهم يضطرون إلى استخدام مصادر متعددة للمياه قد يكون بعضها غير صالح للاستعمال، وعلى حسب قوله، قد تكون إصابتهم بالفيروس لتلك الأسباب