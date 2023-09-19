الفوسفات الأردنية والوكالة الامريكية للتنمية الدولية و”إنجيكون” توقّع مذكرة تفاهم لبناء محطة لإعادة تدوير المياه الصناعية

وطنا اليوم: وقّعت شركة مناجم الفوسفات الأردنية والوكالة الامريكية للتنمية الدولية( USAID)، وشركة المستشار للهندسة” انجيكون” اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم لبناء محطة لإعادة تدوير المياه الصناعية المستخدمة في غسيل الفوسفات بمنجم الشيدية التابع لشركة مناجم الفوسفات الأردنية.

ووقّع المذكرة، بحضور رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية الدكتور محمد الذنيبات، الرئيس التنفيذي للشركة المهندس عبدالوهاب الرواد، ومديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في الأردن ليزلي ريد ، والرئيس التنفيذي لشركة “إنجيكون” طارق زريقات.

وتهدف المذكرة إلى الحفاظ على موارد المياه الجوفية من خلال إعادة تدوير واستخدام المياه المستخدمة في غسيل الفوسفات والعمليات الصناعية الأخرى، اذ تشترك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وشركة “إنجيكون” في تمويل إنشاء المحطة، التي تستهدف توفير حوالي 70 بالمائة من المياه الجوفية التي تستخدمها شركة مناجم الفوسفات الاردنية يومياً لغسيل الفوسفات.

كما تستهدف المحطة، توفير نحو 2.51 مليون متر مكعب من المياه سنوياً، ما يعادل احتياجات 70 ألف نسمة من المياه سنوياً، و10.04 مليون متر مكعب خلال مدة تنفيذ المشروع على مدار 5 سنوات، وصولا الى اجمالي توفير في المياه الجوفية بواقع 50 مليون متر مكعب خلال 20 عاما من عمل المحطة.

ويعول الجانبان من خلال تنفيذ المحطة على تخفيف الضغط على مصادر المياه الجوفية في المنطقة، والحد من الاثار البيئية للمياه الصناعية غير المعالجة.

واكد الدكتور الذنيبات، أهمية التعاون بين شركة مناجم الفوسفات الأردنية والوكالة الامريكية للتنمية الدولية في تنفيذ هذا المشروع، الذي يأتي في اطار حرص الشركة على المحافظة على البيئة وسلامتها وتحسين إدارة المياه الصناعية وإعادة استخدامها في مواقع عملها المختلفة.

وقال ان الشركة تولي أهمية خاصة لاستخدام التكنولوجيا الحديثة في معالجة وإعادة تدوير المياه الصناعية، والحفاظ على المياه الجوفية، مبينا ان الشركة تتطلع الى التعاون مع الوكالة الامريكية في تنفيذ المزيد من المشاريع البيئية.

وأعرب الدكتور الذنيبات عن شكره لحكومة الولايات المتحدة الامريكية، ممثلة بالوكالة الامريكية التنمية الدولية وشركة انجيكون لدعمها تنفيذ هذا المشروع الحيوي والنموذجي في الأردن لاعادة استخدام المياه الصناعية.

من جهتها، قالت مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في الأردن ليزلي ريد، إلى إن الشراكة مع شركتي مناجم الفوسفات الأردنية و”إنجيكون”، تستند الى التزامات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمساعدة الأردن على إدارة احتياطيات المياه، وتشكل انموذجا للعمل المستقبلي للحفاظ على مصادر المياه.

وقالت ريد: “إن الولايات المتحدة ملتزمة بالاستثمار في تقنيات توفير المياه في الاردن. وهنا أشيد بشركة مناجم الفوسفات الأردنية وشركة “إنجيكون” لتعاونهما المبتكر للحفاظ على مصادر المياه الجوفية.”

بدوره، أكد الرئيس التنفيذي لشركة “إنجيكون” طارق زريقات على أهمية ونوعية هذا المشروع، مبينا أن المشروع لا يحقق وفورات كبيرة في المياه المستخدمة في العمليات الصناعية لشركة مناجم الفوسفات الأردنية فحسب، بل يمثل انموذجاً رائداً لمشاركة القطاع الخاص في جهود الحفاظ على المياه داخل المملكة.

وأشاد بجهود الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وشركة مناجم الفوسفات الأردنية، في مواءمة اهدافهما المشتركة من خلال تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي تحقيقا للأهداف الوطنية المتمثلة بالحفاظ على مصادر المياه الجوفية.

يُذكر أنّ تمويل إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصناعية في منجم الشيدية يتمّ من خلال مذكرة التفاهم الأمريكية الأردنية لعام 2023 والتي تموّل برامج التنمية المستدامة في جميع أنحاء المملكة.