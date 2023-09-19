الازمات ينفي صحة تسجيلات متداولة حول قطع الكهرباء والإنترنت

وطنا اليوم:نفى المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، صحة أي تسجيلات صوتية أو رسائل متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لإجراءات الاستعداد للزلازل فيما يتعلق بمجريات تمرين درب الأمان (3)، مؤكدا أن ما يتم تداوله لا يمثل احداث حقيقية.

وكانت تسجيلات ورسائل متداولة انتشرت عبر مواقع وتطبيقات التراسل والتواصل الاجتماعي ، تفيد بأنه سيتخلل اليوم انقطاع للتيار الكهربائي والانترنت ودون أي وسائل اتصال حديثة، الأمر الذي استدعى نفي تلك الاشاعات المتداولة.

وتتواصل فعاليات التمرين الوطني التعبوي درب الأمان (3) الثلاثاء لليوم الثاني على التوالي، والذي ينفذه المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات للوقوف على مدى استعداد وجاهزية المؤسسات العامة والخاصة للتعامل مع الزلازل وتداعياتها