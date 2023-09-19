سلاح الهندسة الملكي يزيل رسوبيات 3 سدود خشية فيضانها شتاء

وطنا اليوم:أكد المهندس ماجد خريسات مساعد أمين عام سلطة وادي الأردن لإدارة مصادر مياه الأغوار الشمالية والوسطى، أن السلطة وقعت اتفاقية مع سلاح الهندسة الملكي لإزالة رسوبيات سدود وادي شعيب والواله والموجب (أكثر السدود فيضاناً) بالإضافة لتنفيذ قناة تربط سد وادي شعيب مع قناة الملك عبدالله ليصب فيها الكميات الفائضة.

وأضاف في حديثه لإذاعة الأمن العام، أنه وبشكل سنوي تشكل لجنة من جميع الاختصاصات الهندسية للوقوف على سلامة وجاهزية جميع سدود المملكة وزيارتها حيث بدأت أعمالها من بداية شهر تموز الحالي.

وأشار المهندس الخريسات أنه وفي نهاية كل موسم شتوي يتم تقسيم مخزون المياه (السطحية والجوفية) لاستخدامات الشرب والزراعة بنسب عادله بالتزامن مع الحفاظ على مخزون مائي احتياطي امن لاستخدامه في حال لم يأتي موسم مطري جيد لاحقاً.

وبين أن ما يقارب 29% (٨٠ مليون متر مكعب) هي موجودات السدود المائية الحالية من أصل ٢٨٠ مليون متر مكعب مجمل السعه الحقيقية لكامل السدود في المملكة، مشيرا الى أن المياه الجوفية بالإضافة لسد الوحدة وسد الموجب وسد الوالة (يغذي المياه الجوفية) هي مصادر المملكة الرئيسية من مياه الشرب، منوها إلى أن سد الملك طلال يغذي ٢٥٠ ألف دونم لأغراض الري الزراعي بالإضافة لمجموعة من السدود الأخرى موجودة لنفس الغاية.

وقال الخريسات إنه ومع بداية موسم الشتاء القادم سيتم إدراج سد وادي ابن حماد في الأغوار الجنوبية وسد الفيدان في وادي عربة على الموازنة المائية للمملكة وستستخدم المياه المخزنة بهما لأغراض الزراعة والصناعة وتغذية المياه الجوفية بالإضافة لإنشاء ما يزيد على 400 حفيره في الصحراء لتجميع مياه الأمطار ليستفاد منها لاحقا في خدمة المزارعين ومربين الماشية