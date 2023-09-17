القطامين: نسبة التفاهة على مواقع التواصل الاجتماعي 99 بالمئة

وطنا اليوم:كشف وزير العمل و الاستثمار الأسبق والناشط على منصات التواصل الاجتماعي الدكتور معن القطامين، أن نسبة “التفاهة” على مواقع التواصل بلغت 99%، في إطار عرضه لآثار منصات التواصل الاجتماعي على الأردن والعالم.

وشدد القطامين خلال جلسة (منصات التواصل الاجتماعي وماذا فعلت بنا) في ملتقى مستقبل الإعلام والاتصال الذي ينظمه مركز حماية وحرية الصحفيين، الأحد، على الحاجة لميزان حقيقي للتوصل إلى تقدير أهمية المعلومات المقدمة من خلال المنصات وتقدير خطورتها.

وأضاف أنه خلال “السنتين السابقتين ظهرت نتيجة مرعبة من خلال تسارع المعلومات والتطور في التكنولوجيا مقارنة بالسنوات العشر الأخيرة وأسماها ثورة الاتصالات والتواصل”، متسائلا “هل نوظف السوشيال ميديا للمصلحة العامة ام لمصالح فئوية”.

وحول مظاهر التأثير على المجتمعات بسبب المنصات، قال الدكتور القطامين “كنا في سبعينيات القرن الماضي نشاهد من 500 -1600 اعلان في اليوم الواحد، اما الان فنشاهد يوميا 4000- 10000 اعلان، بالإشارة لتأثير هذه المنصات”خيرا أم شرا على الإنسان والمجتمعات “.

واضاف ان الفرد الواحد يستخدم 95 دقيقة عالميا و6 مواقع الالكترونية في اليوم الواحد