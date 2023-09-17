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العبادي: فريق الإنقاذ الأردني في ليبيا بخير

منذ ساعة واحدة
العبادي: فريق الإنقاذ الأردني في ليبيا بخير

وطنا اليوم:طمأن العقيد انس العبادي قائد فريق البحث والانقاذ الأردني في ليبيا، أن جميع افراد الفريق المكون من 88 شخصا ومن ضمنهم 5 اطباء من الخدمات الطبية الملكية بخير ويقومون بعملهم على أكمل وجه .
وقال العبادي في حديثه لإذاعة الامن العام الأحد، إن فريق الإنقاذ الأردني متواجد حاليا في المنطقة الليبية المنكوبة درنة، حيث تم المباشرة بالعمل في القطاع الشرقي لنهر لليوم الرابع على التوالي بجهود وعزيمة متواصلة للانقاذ والإخلاء والإسعاف بالتنسيق مع السلطات المحلية .
وركز على أن معنويات فريق البحث والانقاذ الأردني عالية بهدف انقاذ حياة أي شخص، مشددا على استمرار بالعمل الى حين صدور اوامر رسمية بالانسحاب من الموقع .
وأشار الى انه تم اخلاء واسعاف حالات كثيرة نظرا لطبيعة العمل في قطاع يشهد عدد سكان كبير ونظرا لحجم الضرر الذي خلفته الفيضانات.
ويواصل فريق البحث والإنقاذ الأردني الدولي، أعماله الإغاثية في ليبيا، ضمن جهوده الجبارة في البحث تحت الأنقاض عن العالقين وانتشال الضحايا للتخفيف من الآثار الكبيرة للإعصار دانيال الذي ضرب أجزاء مهمة من مدن الشرق الليبي متسببا بفياضانات وسيول خلفت الآلاف من الضحايا والمفقودين


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