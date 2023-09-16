جامعة جدارا تعقد لقاء لمجلس إدارة مشروع إيرودايت

وطنا اليوم: عقد في جامعة جدارا اليوم السبت لقاء لأعضاء مجلس إدارة مشروع إيرودايت المدعوم من برنامج إيراسموس بلس للتدريب على أجهزة المساحة للجامعات العشر المشاركة من الأردن واليونان وتركيا والجزائر.

وعقد اللقاء بحضور رئيس هيئة مديري جامعة جدارا المدير العام الدكتور شكري المراشدة، ومدير مشروع إيرودايت في الأردن الدكتور محمد عبيدات ، ومدير عام مشروع إيرودايت الدكتورة ماريا تساكيري من الجامعة اليونانية التطبيقية الوطنية، والعميد المهندس معمر حدادين مدير عام المركز الجغرافي الملكي، والمشاركين في المشروع من داخل وخارج المملكة.

وتحدث عبيدات عن أهداف المشروع الرامية إلى مد جسور التعاون والعلاقات البينية بين الجامعات المشاركة من أربع دول، عربية وأجنبية وترسيخ مبادئ استخدامات المساحة في الحياة العملية وخاصة عند العنصر النسائي، إضافة الى إيجاد خطط دراسية تتضمن مساقات مشتركة بين المهندسين المدنيين للحديث بلغة مشتركة مستقبلا، وتوطيد أواصر العلاقات والاتفاقيات بين الجامعات.

من جانبها رحبت نائب رئيس الجامعة الدكتور إيمان البشيتي بعقد هذا اللقاء المهم في رحاب جامعة جدارا، مثمنة جهود مختلف الجهات الداعمة للمشروع.

بدورها أعربت تساكيري عن سعادتها للتشاركية ما بين إبرودايت وجامعة جدارا، لافتة الى أن الوفود المشاركة تتطلع لأن يكون البرنامج التدريبي مميزا ونافعا للطلبة وهيئات التدريس.