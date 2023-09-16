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مركز شابات الطيبة تنظم جلسة حوارية عن المسؤولية الاجتماعية

منذ ساعة واحدة
مركز شابات الطيبة تنظم جلسة حوارية عن المسؤولية الاجتماعية

وطنا اليوم: نظم مركز شابات الطيبة، غربي اربد اليوم السبت، جلسة حوارية بعنوان المسؤولية الاجتماعية، بمشاركة 20 شابة.

وتحدثت في الجلسة المحاضرة عائشة عذاربة، عن مفهوم المسؤولية الاجتماعية، وأنواعها، ومجالاتها، وآثارها الإيجابية في تنمية المجتمعات، وصفات المجتمع المسؤول.

وأشارت الى أهمية تميز الجيل الشبابي بمسؤولية اجتماعية داعمة لبناء الوطن وتطوير مؤسساته، وتعزيز مفهوم المواطنة من خلال مبادرات هادفة تنعكس على جوانب التنمية .

وفي ذات السياق، نظم مركز شابات الوسطية، دورة حول المهارات الرقمية، بمشاركة 20 شابة.

وهدفت الدورة التي قدمتها المدربة آمنة الحشاش، إلى تعريف المشاركات على التقنيات الرقمية، ومحاور إنترنت الأشياء ومجالاته، والتحول الرقمي ومستقبله، والتسويق الإلكتروني وأهميته، والذكاء الاصطناعي وتطوره ومجالاته.


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