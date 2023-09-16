بالنيابة عن الملك عبدالله.. رئيس الديوان الملكي الهاشمي يعزي عشائر الصوراني والزواهرة والحنيطي والنعيمات

وطنا اليوم: مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وسمو ولي العهد المعظم قدم معالي رئيس الديوان الملكي الهاشمي السيد يوسف حسن العيسوي واجب العزاء اليوم الاربعاء الموافق 13-9-2023 بالمرحومة دنيا ابنة القاضي السابق محمد صالح الصوراني، والمرحوم الدكتور أحمد توفيق الزواهرة “ابو عبداللة” والمرحومة الشيخة صيتا ابراهيم الراشد الحنيطي زوجة الشيخ أحمد منور الحديد ، والمرحومة الحاجة نعمات محمد موسى اليعقوب النعيمات ” ام حسين ” شقيقة الشيخ فيصل محمد موسى النعيمات وزوجة المتصرف السابق محمد حسين النعيمات.

ونقل العيسوي، خلال زيارته لذويهم تعازي ومواساة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وسمو ولي العهد المعظم، سائلا الله العلي القدير ان يتغمدهم بواسع رحمته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.