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نشاط للرياح.. الأرصاد تكشف حالة الطقس على مدار 4 أيام

منذ ساعة واحدة
نشاط للرياح.. الأرصاد تكشف حالة الطقس على مدار 4 أيام

وطنا اليوم: توقعت إدارة الأرصاد الجوية، أن تكون درجات الحرارة العظمى اليوم السبت، حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، والأجواء معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في بقية المناطق، وأن تكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

كما توقعت في تقريرها الصادر اليوم، أن يطرأ يوم غدٍ الأحد، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في بقية المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتكون الأجواء يومي الاثنين والثلاثاء، معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في بقية المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 32 – 18 درجة مئوية، وفي غرب عمان 30 – 16، وفي المرتفعات الشمالية 27 – 15 وفي مرتفعات الشراة 28 – 14، وفي مناطق البادية 35 – 20، وفي مناطق السهول 32 – 19، وفي الأغوار الشمالية 38 – 24، وفي الأغوار الجنوبية 39 – 26، وفي البحر الميت 38 – 25، وفي خليج العقبة 38 – 25 درجة مئوية.


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