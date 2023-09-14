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الأزمات : لا تعطيل للحركة بالتزامن مع تمرين درب الأمان

منذ 29 ثانية
الأزمات : لا تعطيل للحركة بالتزامن مع تمرين درب الأمان

وطنا اليوم:أكد الناطق الإعلامي باسم المركز الوطني للأمن وإدارة الازمات الدكتور أحمد نعيمات ، أنه لا تعطيل أو عرقلة للحياة العامة خلال تنفيذ تمرين “درب الأمان3” في أي من مناطق المملكة.
وأوضح نعيمات في تصريح، أن التمرين سيركز على المناطق الوسطى والجنوبية، فيما سيعقد في مختلف المحافظات على شكل اختبار للخطط الفرعية الناشئة عن الخطة الوطنية للزلازل.
ولفت إلى أن التمرين سيقتصر على إخلاء بعض المدارس بمختلف محافظات المملكة ، و إطلاق صافرات الإنذار في شوارع العاصمة والمدن الكبرى بالتزامن مع محاكاة لانهيار أبنية في مناطق منتقاة
كما أكد وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الدكتور عزمي محافظة في تصريح بأنه لن تكون هناك أي عطلة في المدارس تزامنا مع تنفيذ التمرين الوطني “درب الأمان 3”.
من جانبه أوضح النعيمات بأن موعد تنفيذ التمرين سيكون في الفترة ما بين 15-20 أيلول الحالي.
ولفت بأنه سيستمر التمرين ما بين 3-4 أيام سيتم خلالها اختبار الاستجابة للفرق كاملة في الميدان


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