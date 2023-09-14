80 % إشغال فنادق العقبة والبحر الميت نهاية الأسبوع

وطنا اليوم:كشف نائب رئيس جمعية الفنادق الأردنية والناطق باسمها حسين هلالات، الخميس، عن ارتفاع ملحوظ وحركة نشطة بنسب اشغال الفنادق، خاصة في منطقة العقبة والبحر الميت.

هلالات، قال في تصريح، إن الفعاليات السياحية والفنية جاذب وركن أساسي في زيادة الإقبال على العقبة.

ويشهد الأردن حاليا، حركة سياحية مميزة، وستستمر الحركة السياحية النشطة على هذا النحو، وفق هلالات.

وارتفعت نسب إشغال الفنادق في العاصمة عمّان نهاية الأسبوع الجاري، مقارنة مع الأسبوع الماضي 8%، والبحر الميت ارتفعت 2%، والعقبة أيضا ارتفعت 20%، والبترا 1%.