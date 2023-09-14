المنازل والحكومة يستهلكان 48% من كهرباء الأردن

وطنا اليوم:أكد مدير صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة في وزارة الطاقة والثروة المعدنية رسمي حمزة، اليوم الخميس، على أهمية برنامج تحسين كفاءة الطاقة في المباني الأردنية، لا سيما المباني المنزلية ومباني القطاع العام، والتي تستهلك ما نسبته 48% من اجمالي استهلاك الطاقة الكهربائية في جميع القطاعات في الاردن وهي النسبة الأعلى بينها.

وأشار حمزة خلال افتتاحه ورشة العمل النهائية لبرنامج تبادل المعرفة من خلال الوكالة الكورية لتشجيع التجارة والاستثمار KOTRA مندوبا عن أمين عام الوزارة بحضور السفير الكوري في عمان كيم دونج جي وكبير مستشاري برنامج تبادل المعرفة الى أهمية اعداد الدراسات المعنية بكفاءة الطاقة، في ظل التحديات التي يواجهها العالم في تأمين مصادر الطاقة بأشكالها ما يخلق الحاجة لاتخاذ التدابير الممكنة لترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها في القطاعات المختلفة.

وشكر حمزة برنامج الوكالة الكورية لتشجيع التجارة والاستثمار (KOTRA) والفريق البحثي على تنظيم الورشة لعرض نتائج الدراسة النهائية لتحسين كفاءة الطاقة في المباني الأردنية التي تعمل عليها كل من الوزارة والوكالة، مؤكدا على ضرورة متابعة تنفيذ توصياتها، مشيدا بالمنفعة التي تم اكتسابها من برنامج تبادل المعرفة في التعلم ومشاركة الخبرات من الجانب الكوري خلال ورشات العمل التي تمت في البلدين للاطلاع على نجاح الدولة الكورية في مجال كفاءة الطاقة وتطبيقاتها و إدارتها